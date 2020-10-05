بالفيديو.. بلطجي يهدد شابا بـ"سيف وكلب" في الإسكندرية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد تهديد شخص يدعى " أبو وديع"، لأحد الشباب ويتوعده بالتعدي عليه بسلاح أبيض "سيف" فضلاً عن ترويعه بكلب شرس، داخل إحدى مناطق "المنتزه أول" شرق الإسكندرية .

وأثار الفيديو الذى شهد انتشارًا واسعًا، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعى، غضبا شديدا لرواد الموقع من أهالي الإسكندرية الذين طالبوا بسرعة القبض علي هذا الشخص الذي يستخدم السلاح والكلب لترهيب المارة.

وطالب أهالى المنطقة التي شهدت تصوير الفيديو بسرعة إبلاغ مديرية الأمن مؤكدين أن المتهم يحاول فرض سيطرته على المنطقة بالإضافة إلي إرهاب العديد من المواطنين والأسر والأطفال، وعلق الأهالي أن كل منطقة في الإسكندرية يتواجد فيها البلطجية الذين يحاولون فرض السيطرة وتخويف وترهيب الأهالي باستخدام الكلاب في المشاجرات.

وقال مصدر أمنى بقسم شرطة المنتزه، إنه فور انتشار الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي تم تحديد مكان الواقعة وجار ضبط المتهم وضبط السلاح المستخدم فى الفيديو، وكشف ملابسات الواقعة، للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات فى الواقعة.