معز مسعود حاملا جيتار: "ليه تعيشونا في إرهاب ديني معنوي؟"

نشر الداعية الإسلامي معز مسعود، صورة يّحمل فيها جيتار، معبرًا عن استيائه لما يتعرض له في حياته، قائلًا: "إيه الإرهاب الديني المعنوي اللي بتعيّشونا فيه ده"، وذلك خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق "مسعود"، على الصورة: "مش مصدق إني ضيعت سنين بعمل فيها حساب لقلة أفكارهم مغلوطة ومتحجرة وصوتهم عالي.. مثلا مش هانسى لما لحنت أغنية برنامجي اللي غناها محمود العسيلي في 2007، واللي حواليا أقنعوني أستعمل اسم مستعار بدل اسمي! إيه الإرهاب الديني المعنوي اللي بتعيّشونا فيه ده! والأمثلة كتير لسه بس استنوا عليا!".

انتشر خلال الساعات الماضية خبر ارتباط الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، وهو الخبر الذي لم ينفِه أي منهما حتى الآن، وتصدر من خلاله "مسعود" محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

معز مسعود داعية إسلامي، عرفه الجماهير خلال السنوات العشر الماضية من خلال تقديم عدد من البرامج الدينية أبرزها "خطوات الشيطان" الذي كان بداية ظهور الفنانة ياسمين صبري، حيث كانت بطلة البرنامج وقدمها عام 2013، إضافة إلى برنامج "ثورة على النفس" عام 2011.

ودخل مجال الإنتاج الفني من خلال فيلمه الأول "اشتباك" الذي قدمه عام 2016 مع المخرج محمد دياب، ومن بطولة نيللي كريم، طارق عبد العزيز، هاني عادل، ومسلسل "السهام المارقة" وعُرض في رمضان 2018، وهو من إخراج محمود كامل، وبطولة شريف سلامة وشيري عادل.