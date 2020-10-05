"مصر بلا غرقى" مبادرة للتوعية بمهارة الإنقاذ والحد من حوادث الغرق

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف توعية الشباب والمواطنين بمهارات عملية الإنقاذ، وفي الوقت ذاته تستهدف الحد من حوادث الغرق.

وأضاف وزير الشباب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة لاطلاق فعاليات المبادرة اليوم، بحضور سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، والدكتور محمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، والقبطان ولاء حافظ، والدكتور حازم الروبي منسق المبادرة، أن المبادرة تستهدف أيضا رفع الوعي، ونشر ثقافة الإنقاذ لدى المواطن والحد من حوادث الغرق.

تنظيم ندوات لتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ والمواطنين

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية في مختلف المحافظات.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل، مقدماً الشكر للاتحاد المصري والاتحادين الدولي والإفريقي للغوص والإنقاذ على المبادرة البناءة، وكذا الجهد المبذول الفترة الماضية، وحصول مصر على رقم قياسي عالمي خلال الاحتفالات بيوم السلام العالمي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح سامح الشاذلي أن فكرة "مصر بلا غرقي" جاءت بعد الحادثة المأساوية التي وقعت في شاطئ النخيل وغرق نحو 12 فرداً، مشيراً إلى أن المبادرة ترتكز على 3 محاور، الأول بالتعاون مع الاتحاد المصرى للسباحة، ويتمثل في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.

فيما كشف نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ عن تكليفات الاتحاد الدولي بتنفيذ مبادرة داخل قارة أفريقيا للحد من حوادث الغرق، مشيراً أن مصر قد أخذت المبادرة داخل القارة بتنفيذ مبادرة "مصر بلا غرقى"، لافتاً إلى تقديم كافة الخبرات الدولية فى هذا الشأن لتحقق المبادرة المصرية الهدف العام من المبادرة بوصول مصر بلا غرقى 2025.

وأكد الدكتور حازم الروبي منسق عام المبادرة آليات تنفيذ المبادرة لتكون على عشر مراحل وكل مرحلة تنفذ في ستة أشهر حتى نصل 2025 بلاغرقى، مؤكدا ضرورة تفعيل دور اللجنة الفنية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ آلية المبادرة بالأندية والقرى السياحية ومع جميع الهيئات المعنية.