"المتحدة" تنتهي من تطوير محتوى وستديوهات إكسترا نيوز والانطلاق غدا

تنطلق غدا الثلاثاء السادس من أكتوبر، قناة اكسترا نيوز، بعدما طورت المتحده للخدمات الاعلامية الاستوديوهات والمحتوى.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، بأن مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ تامر مرسي، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخباري، وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذي اقتضى تطوير في الأجهزة ونقاء الصورة، وكذلك تطوير استديوهات القناة، وغرفة الأخبار، لتخرج في شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصري.

وأضاف صالح، أن اكسترا نيوز يتم بثها على المشاهد بترددات جديدة، وهي تردد 12303 أفقي، للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد 11785 رأسي بنظام SD.

وتولى مجموعة من أبناء اكسترا نيوز التطوير مع زملائهم في قنوات المتحدة، وأشرف على ذلك الاستاذ البرت شفيق، المشرف على المحتوى الإخباري، والأستاذ محمد حلمي مدير قناة اكسترا نيوز.

وتحدد موعد إطلاق القناة، في السادس من أكتوبر في تمام الثانية ظهرا.