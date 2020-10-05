للعام السادس على التوالي.. «التعمير والإسكان» يُكرم نوابغ الطلبة من أوائل الشهادات الثانوية

قام بنك التعمير والإسكان، بتكريم نوابغ الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى للعام الدراسي 2019 / 2020 للعام السادس على التوالي من طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية والمكفوفين وأوائل مدارس المتفوقين ومدارس الدمج في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر وزارة التربية والتعليم بحضور ورعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وحسن غانم رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان وعدد من قيادات البنك والوزارة والطلاب الاوائل واسرهم.

يأتي هذا في إطار مساهمة بنك التعمير والإسكان في التطوير والارتقاء بالتعليم الذي يعد إحدى ركائز التنمية البشرية، ويساعد على خلق جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وقال حسن غانم إن استراتيجية بنك التعمير والاسكان في مجال المسئولية المجتمعية تركز على مبادرات مستدامة تساهم في تطوير مجال التعليم والصحة، وتماشيا مع هذه الاستراتيجية التي تهدف أن يكون للبنك دور إيجابي وفعال في تقديم الدعم خاصة لتطوير العملية التعلمية والمشاركة في المبادرات التي تحسن البيئة التعلمية للطلاب وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لرفع مستوي وقدرة الطلاب.

وأكد «غانم» على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واعٍ قادر علي النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف ان هذا التكريم يأتي في اطار برنامج " تكريم نوابغ الطلبة " الذي يتبناه البنك منذ 6 سنوات لتعزيز الدور الذي يقوم به البنك لرعاية أبنائه من الطلبة والطالبات المتفوقين وحثهم على المزيد من النجاح و التفوق.

وأشار إلى أن رعاية البنك لأبنائه المتفوقين تستمر حتى نهاية المرحلة الجامعية بشرط الاستمرار في التفوق العلمي والأخلاقي.

وأوضح غانم أن الرعاية تشمل منحا شهرية، أجهزة لاب توب وانترنت لمساعدة الطلاب على الدراسة والبحث وذلك بالإضافة إلى منحة مالية عند التخرج بتفوق تشجيعاً لهم على الاستمرار في التميز والنجاح.

والجدير بالذكر انه قد استفاد من هذه الرعاية 112 طالبا حتى الآن .

ونوه بأن برنامج رعاية نوابغ الطلبة يشمل أيضا أوائل الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر البالغ عددهم 27 طالبا كل عام.

وتوجه غانم بالشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة على الدعم والتعاون الدائم والمثمر، ولأولياء أمور الطلبة والطالبات المتفوقين على ما بذلوه من جهد مكثف مع أبنائهم للوصول إلى التفوق متمنياً لهم دوام النجاح والتقدم خلال المراحل التعليمية القادمة وأن يظلوا نماذج مشرفة وسببا في الارتقاء بالدولة.