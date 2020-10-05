التنمية المحلية: سناتر الدروس الأون لاين مسؤولية التعليم والاتصالات

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن سناتر الدروس الخصوصية، تشكل خطر على صحة الطلاب وأسرهم، في ظل انتشار فيروس كورونا، وبالتالي جرى غلقها ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، للحد من انتشار الفيروس ومنع التجمعات، وأي سنتر يضبط حاليا، سيتم تشميعه.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن هناك تعليمات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين، بالتصدى لظاهرة السناتر، وغلق أي سنتر يظهر على الفور، مؤكدا أنه غير مسموح بفتح مراكز دروس خصوصية، وهذا قرار يصب فى مصلحة الطالب وسناتر الدروس الخصوصية، حفاظا على سلامتهم.

وأشار إلى ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطنين، بإبلاغ الحي أو المحافظة أو وزارة التنمية المحلية، عن أي مركز دروس خصوصية، يفتح أبوابه حاليا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه على الفور.

وفيما يتردد بتشغيل السناتر أون لاين للتحايل على قرار غلق مراكز الدروس، أشار المصدر، إلى أن السيطرة على تلك المراكز بهذا الشكل ومنعها، ليس مسئولية المحليات، فالأمر مسئولية وزارتي التعليم والاتصالات، مؤكدا أن الوزارة تتصدى وتمنع فتح أى مركز دروس له مقر.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت خطة للدراسة، من بينها تشغيل فصول تقوية تراعي الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وفي وقت سابق، قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2020/ 2021 من 244 درجة إلى 236 درجة، وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص فى الإدارات التي يوجد بها فراغات فقط، طبقا لظروف كل مدرسة ونوعيتها.