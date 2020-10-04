التنمية المحلية: وصلنا لمليون و700 ألف طلب تصالح حتى الآن

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك عدد من المحافظات قامت بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء مؤخرا، حيث قررت محافظة الجيزة بأن تكون كل القرى بها بسعر 50 جنيه للمتر، مع تخفيض باقي المناطق، وهو ما حدث في باقي الجمهورية.

وأضاف "قاسم"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه تم الوصول لعدد مليون و700 ألف طلب تصالح تم تقديمها حتى الآن من قبل المواطنين المخالفين في مصالحات البناء، موضحًا أنه تم تخفيض قيمة التصالح في كافة المحافظات بنسب تتراوح ما بين 20 لـ70% من قيم التصالح على مخالفات البناء.

وأكد، أن الهدف من تخفيض قيم التصالح تحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم، وتتلقي الوزارة ما يقرب من 40 ألف طلب تصالح يوميا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن كل العمالة في المراكز التكنولوجية مخصصة لمساعدة المواطنين في التصالح على مخالفات الأراضي، كما تم الاستعانة بالمدارس الموجودة في محيط المراكز التكنولوجية تسهيلا على المواطنين ولمساعدتهم في إنهاء إجراءات التصالح، "الخميس اللي فات كان متوسط يومي من 37 لـ40 ألف طلب تصالح، وده مستمر معانا لفهم الناس لفلسفة قانون التصالح في توثيق الثروة العقارية.

وتابع "قاسم": "الإقبال في المحافظات متنامي، وبالتالي التقدم من قبل المحافظات بأعداد كثيرة، حيث جائت محافظة الجيزة الأهلي مؤخرا في طلبات التصالح، وأي مخالفات سابقة تم تسديدها سيتم خصمها من قيمة التصالح".

وفند المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: "تم إنجاز 143 قرية في 11 محافظة تم الانتهاء من تطويرهم بنسبة 86% بناء على مبادرة حياة كريمة وفق المرحلة الأولى".