"بيت الزكاة" يستجيب لاستغاثة أسرة تحتاج إلى سقف خرساني للمنزل

استجاب بيت الزكاة والصدقات المصري إلى مناشدة برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، عن سيدة تُدعى نشوى أحمد المقيمة في العمرانية في الجيزة، لديها أسرة مكونة من زوج، 57 سنة، يعمل باليومية، لديه ثلاثة أولاد في مراحل تعليم مختلفة.

وقالت إيمان الحصري، خلال البرنامج إنهم يحتاجون لصب سقف المنزل الخاص بهم، بيت متواضع وأسرة بسيطة تحتاج إلى سقف خرساني للمنزل خاصة أن فصل الشتاء اقترب، ومع الأمطار سيتم غرق المنزل بشكل كبير، مطالبة بيت الزكاة والصدقات المصري بإعانة هذا المنزل.

ومن ناحيته استجاب اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إلى مناشدة مساء دي إم سي، بمساعدة الأسرة في عمل سقف خرساني لهم، وأكد أنه سيتواصل مع إعداد البرنامج من أجل الحصول على معلومات أكثر عن الأسرة.

تفاصيل صرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من بيت الزكاة المصري

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة، أنّ محمد سعفان وزير القوى العاملة، وقع اتفاقا مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، لصرف 500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، ويتكفل بيت الزكاة والصدقات المصري بالمنحة، على أن يكون الصرف ابتداء من أكتوبر الحالي حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر حكومية مطلعة، إنّ منحة الـ500 جنيه التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري، تمنح للعمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وجرى مراجعتها بمعرفة لجنة من الجانبين الأزهر الشريف ووزارة القوى العاملة، ضمانا لأن يحصل على المنحة من يستحقها فقط، بشفافية ودقة، دون أن تتكرر أسماء تحصل على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، أو أسماء تحصل على منح أخرى من المبادرات الخيرية والمجتمعية من الدولة ومنظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية، مثل تكافل وكرامة، ومعا وغيرها.

شروط صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة وأهم الشروط التي وضعتها الاتفاقية لصرف المنحة جاءت على النحو التالي:

-ألا يكون المتقدم لصرف المنحة من المستفيدين من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة التي سجلت بياناتها في موقع وزارة القوى العاملة في مارس الماضي.

- أن يكون العامل غير المنتظم غير مستفيد من مبادرات دعم مالي من أي جهة حكومية أو مجتمع مدني أخرى.

- ألا يكون مستفيدا من معاش التضامن الاجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي.

- ألا يكون مستفيدا من معاش تكافل وكرامة.

- أن يكون اسمه ومهنته مثبتة في التأمينات الاجتماعية.

- عدم حصول العامل على منحة أو أكثر من جهات مختلفة.

- يكون الصرف لأصحاب الطلبات التي سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها.

- تصرف المنحة عن طريق البريد، على عناوين العمالة غير المنتظمة التي سجلوها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف وانطبقت عليهم الشروط، وكذلك الصرف عن طريق بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري.

يذكر أنّ صرف المنحة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من آثار تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.