باسم سمرة: تغيير اسم فيلم "سوق الرجالة" لـ"النهارده يوم جميل"

أكد الفنان باسم سمرة أن الرقابة وافقت على سيناريو فيلمه الجديد بعد تغيير اسمه من "سوق الرجالة" إلى "النهارده يوم جميل".

وقال باسم لـ"الوطن": "الفيلم تم تغيير اسمه إلى (النهارده يوم جميل) ومتحمس جدا لهذا الفيلم لأن قصته جذبتني والفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية (سوق العرسان)".

وأضاف باسم: سيشاركني في الفيلم انتصار ونجلاء بدر وزينة، وسعيد جدا بالعمل مع زينة لأنه ليست المرة الأولى التي نجتمع فيها بعمل فني".

وعن السباق الرمضاني القادم رفض باسم الإفصاح في الوقت الحالي عن العمل المقرر المشاركة به في الوقت الحالي.

وعن مشاركته لمحمد رمضان بعد نفيه، رفض أيضا باسم الحديث في هذا المشروع الوقت الحالي.

"النهارده يوم جميل" بطولة زينة، وانتصار، ونجلاء بدر، وأحمد وفيق ومن إخراج نيفين شلبي، التي تشارك أيضا في السيناريو والحوار مع دينا السقا، وإنتاج شريف مندور.

والفيلم مأخوذ عن المجموعة القصصية "سوق العرسان" للكاتب علاء سليمان وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة، خاصة المشاكل الزوجية والخيانة.

وانتشرت في الفترة الماضية أخبار عن صلح بين محمد رمضان وباسم سمرة وأن رمضان توجه بالزيارة له في المنزل من أجل الصلح، بعد الخلاف الذي نشب بينهما منذ عدة أشهر.

ويشارك سمرة حاليا في بطولة أكثر من فيلم، منها "ساعة شيطان" مع محمد عز ومنذر رياحنة وغيرهما، بالإضافة إلى انتظار عرض فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي.

وعمل سمرة في العديد من الأفلام التسجيلية منها: "أمير من مصر"، ومن أفلامه أيضاً: "أنا مش معاهم"، "الشبح" إخراج عمرو عرفة، الجزيرة (2007) إخراج شريف عرفة، وقبلات مسروقة إخراج خالد الحجر، الذي حصل عنه على جائزة أحسن ممثل دور ثان من مهرجان الإسكندرية، بالإضافة إلى أفلام "الفرح" و"إبراهيم الأبيض" و"البيه رومانسي" و"المشتبه" و"أحاسيس" و"بصرة" الذي حصل عن دوره فيه على جائزة أحسن ممثل في مهرجان روتردام.

وفيلم بعد الموقعة (2012) ليسري نصر الله والذي عرض في مهرجانات كان وتورونتو وغيرهما.

كما شارك في العديد من المسلسلات التليفزيونية ومنها: "ملح الأرض" و"قلب حبيبة" و"صرخة أنثى" و"على مبارك" و"بنت من الزمان ده" و"الوديعة والذئاب" و"هالة والمستخبي" و"الحارة" و"فتاة ليل" و"الريان"، و"بنت اسمها ذات".و"الوالدة باشا"، وفى عام 2014 قام ببطولة مسلسل "صديق العمر" للراحل ممدوح الليثى الذي جسد فيه شخصية المشير عبدالحكيم عامر.