محمد هنيدي يمازح لميس الحديدي على النيل: "ممكن أضربلك غطس حالا"

قال الفنان محمد هنيدي، إنه أصر على تصوير لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" على النيل، لأنه له ذكريات كثيرة معه، موضحا أن أيام الثانوية العامة كان يذاكر عليه، ويحب الجلوس أمامه، كما أنه أحب أيضًا على النيل.

وأضاف "هنيدي"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه قام بتصوير بعض الأفلام على النيل، وكان يتناول "درة"، و"حمص شام".

وتابع: "المفارقة إني كنت هغرق في النيل مرة، أنا ودنيا سمير غانم، في فيلم (يانا يا خالتي)، وكان فيه مشهد على النيل وفجأة قلب، واليوم قلب"، مشيرا إلى أنه يحب العوم، مداعبا لميس الحديدي، وقال: "ممكن أضربلك غطس حالا".

وساهم الفنان محمد هنيدي بدور كبير في إبراز نجومية عدد كبير من نجوم الفن بعد أن أشركهم معه فى بطولة أعماله السينمائية منذ نهاية التسعينيات من نهاية القرن الماضي.

1998 قدم أحمد السقا ومنى زكي وهاني رمزي فى فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

1999 أعطى هنيدي البطولة للفنانة موناليزا في فيلم همام في أمستردام.

2002 قدم هنيدي كلا من ريهام عبدالغفور وأميرة نايف فى فيلم صاحب صاحبه.

2003 أعطى للفنانة لقاء الخميسي البطولة فى فيلم عسكر فى المعسكر.

2005 ساهم في نجومية دنيا سمير غانم بإشراكها في فيلم يا أنا يا خالتي.

2006 قدم بشرى في فيلم وش إجرام.

2009 ساهم في نجومية الفنانة شيري عادل في فيلم أمير البحار.