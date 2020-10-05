محمد هنيدي: سقطت في كلية الحقوق.. والشهرة والمال لم يغيرونني

قال الفنان محمد هنيدي، إنه في بداياته كان يحب لعب كرة القدم، "كنت حاسس إني هابقى لعيب كرة فذ"، كما كان يشعر بأن الله سيوفقه في شيء ما، معقبا: "حسيت إن فيه كرم من ربنا"، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة "أون إي".

وأضاف "هنيدي"، أنه ما زال على تواصل مع أصدقاء الدراسة، مشددا على أن الشهرة والمال لم يغيرونه، وحتى الآن يسأل عليهم عندما يذهب لزيارة عائلته، كما أنه في البداية لم يعرف الطريق، سواء في الرياضة، أو الفن.

وأشار الفنان إلى أن "المحاماة" فرضت عليه، لأنه التحق بكلية الحقوق بسبب التنسيق، ووالدي كان يرغب في أن يصبح وكيل نيابة أو محام، موضحا أنه رسب في السنة الأولى والثانية، معقبا: "سقطت في كل الحاجات بسبب أني كنت طول الوقت في المسرح".

وأوضح، أنه فهم من هذا الرسوب أن هناك طريقا آخر من المفترض أن يسير فيه، وهو طريق الفن.

ساهم الفنان محمد هنيدي، بدور كبير في إبراز نجومية عدد كبير من نجوم الفن بعد أن أشركهم معه فى بطولة أعماله السينمائية منذ نهاية التسعينيات من نهاية القرن الماضي.

1998 قدم أحمد السقا ومنى زكي وهاني رمزي فى فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية

1999 أعطى هنيدي البطولة للفنانة موناليزا في فيلم همام في أمستردام.

2002 قدم هنيدي كلا من ريهام عبدالغفور وأميرة نايف فى فيلم صاحب صاحبه.

2003 أعطى للفنانة لقاء الخميسي البطولة فى فيلم عسكر فى المعسكر.

2005 ساهم في نجومية دنيا سمير غانم بإشراكها في فيلم يا أنا يا خالتي.

2006 قدم بشرى في فيلم وش إجرام.

2009 ساهم في نجومية الفنانة شيري عادل في فيلم أمير البحار.