بين الكامل والجزئي.. الأحزاب تتفاوت في دعم مرشحيها بالدعاية الانتخابية

تفاوتت قدرة الأحزاب المادية، في دعم مرشحيهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اختلفت إمكانيات كل حزب عن الآخر في دعم مرشحيه، فتنوعت بين المشاركة مع المرشحين في تحمل تكلفة الدعاية الانتخابية، حسب قدرة المرشحين المالية، مثلما حدث من قبل كل من أحزاب مستقبل وطن، والوفد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والذين دعموا بعض المرشحين.

قال عادل ناصر، أمين حزب مستقبل وطن في الجيزة، إن الحزب يعتمد على كل من السوشيال ميديا، وإعلانات الأوت دور، بشكل عام، إضافة إلى تولي كل مرشح الدعاية الخاصة به مع أبناء دائرته، مشيرا إلى أن الدعاية الانتخابية تختلف نسبيا في المدينة عن الريف، حيث أن مرشح المدينة يحتاج لدعاية أكثر، من مرشح الريف الذي يعرفه الناس جيدا، ويكون المجتمع هناك أقرب إلى عائلات وقبائل.

وأضاف"ناصر" لـ"الوطن"، أن الحزب أعد دعاية موحدة لكل المرشحين، حيث يتعامل الحزب مع كل المرشحين كمنطومة واحدة، وتنطلق الدعاية بمشاركة كل المرشحين متعاونين، حيث يتولى كل مرشح الدعاية الانتخابية الخاصة به، فيما يتولى مجموعة المرشحين في القائمة كل منهم سويا في منطقة بالإنفاق على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

قال محمد فياض، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إن الدعاية الانتخابية التي يقوم بها حزب التجمع مع المرشحين لا تقارن بشيء مع الدعاية التي يقوم بها المرشحين الأخرين من خارج الحزب، أو مرشحي الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى أن دعاية الحزب نوعية، حيث تقديم خطاب سياسي واجتماعي، بما يخاطب مصالح المواطنين، لافتا إلى أن الحزب ليس لديه إمكانيات لإقامة لافتات، وإعلانات انتخابية.

وأضاف"فياض" لـ"الوطن"، أن الحزب لا يدعم مرشحيه على المقاعد الفردية، أو في القائمة، بالأموال، لعدم توفر أموال لديه، فيما يتحمل المرشحين الدعاية الانتخابية وفق قدراتهم المادية الشخصية.

قال هلال عبدالحميد، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب أعد برنامج انتخابي لكل من المرشحين على المقاعد الفردية، إضافة إلى القائمة، حيث تم إعداد فيديوهات للمرشحين على المقاعد الفردية، ستنطلق على منصة اليوتيوب وصفحات التواصل الاجتماعي، مع انطلاق الدعاية الانتخابية، إضافة إلى البانرات الخاصة بكل المرشحين كل في دائرته.

وأضاف" عبد الحميد" لـ"الوطن"، أن تكلفة الدعاية الانتخابية تحملها المرشحين، إلى جانب تبرعات أعضاء الحزب، حيث أعد الحزب حملة تبرعات من الأعضاء، ومحبي الحزب للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وقال النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن هناك أكثر من شكل للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الوفد، حيث اللافتات الانتخابية، والمؤتمرات الشعبية للمرشحين، إضافة إلى التغطية الإعلامية من خلال جريدة الوفد، لافتا إلى أن الحزب سيدعم المرشحين حسب القدرة المادية لكل مرشح، و سيكون داعم ومساند لعدد من المرشحين الذين يمتلكون الشعبية لكنهم ليس لديهم قدرة مادية.