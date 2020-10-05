قاضي عرفي بالدقهلية: مواقع التواصل الاجتماعي سببت مشاكل عديدة مؤخرا

قال الحسيني يحيى بدير قاضي عرفي في محافظة الدقهلية، إن الأزمات والمشاكل في وجه بحري، تختلف بشكل كبير عن الأزمات في وجه قبلي، لافتا إلى أن المشاكل في محافظته، تنقسم إلى ثلاث محاور، وهم مشكلة الميراث، والتي تعتبر مشكلة دائمة في وجه بحري، والمحور الثاني هي المشاكل الزوجية، والثالث أزمات ومشاكل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "بدير"، في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مشاكل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين الأزواج، وتكون المشاكل عبارة عن أن الزوجة تكلم شخص آخر أو الزوج يتواصل مع سيدة أخرى، مع بعض مقاطع التواصل التي وصلت للزوج أو الزوج، والقيم والمبادئ قلت بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه لا يوجد قاضي عرفي يفرض نفسه على أحد، الأشخاص هم من يأتون من أجل حل الأزمة لدى القاضي العرفي، موضحا أنه يعمل قاضي عرفي منذ 20 عاما، ولديه مجلس عرفي يتكون من 6 أفراد وهو سابعهم، اللجنة تشمل رجال دين ورجال قانون، ورجال لهم علم ديني في الفقه والسنة بشكل كبير ووجود أيضا عنصر نسائي، لأنه في بعض المواقف لا يصح أن يوجه الرجل سؤال لسيدة فتتحدث السيدة نيابة عن المجلس.

وأردف: "حاول دائما في المشاكل الزوجية تهدئة الزوجة حال هناك مشكلة مع الزوج، ومحاولة معرفة أسباب المشكلة والتحدث مع الزوجة، ومن ثم التحدث مع الزوج هو الآخر، حتى يتم الوصول لحل لتلك الأزمة