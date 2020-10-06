غرفة المنشآت: 75% من المطاعم السياحية حصلت على شهادة السلامة الصحية

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن 75% من المطاعم والكافيتريات السياحية المصرية حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، حيث حصل أكثر من 1000 مطعم على تلك الشهادة من مجموع نحو 1370 منشأة سياحية بمصر.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الغرفة طالبت وزارة السياحة والآثار أكثر من مرة بزيادة نسبة استقبال المطاعم للزبائن إلى 75% خلال الفترة الحالية، خاصة أن جميع المطاعم التزمت بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية، كما طالبت بمد فتح المطاعم حتى الساعة 2 صباحا.

وأشار إلى أن نحو 120 ألفا من العاملين بالمطاعم والكافيتريات السياحية مهددون بالانضمام لطابور البطالة وذلك بسبب الخسائر التي تتعرض لها المنشآت السياحية منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، لافتا إلى أن غالبية ملاك المطاعم يفكرون جديا في إغلاقها خلال الفترة المقبلة، حيث إن إيرادتها تقل عن حجم تكاليف تشغيلها بعد قرار الحكومة بعدم زيادة عدد الزبائن بها عن 50% من السعة القصوى للمطعم.

وتابع: هناك مطاعم بالفعل أغلقت أبوابها منذ بداية كورونا وحتى الآن وذلك لعدم قدرتها على تحمل تكاليف التشغيل بعد إعادة عمل المطاعم والمنشآت السياحية للعمل نهاية شهر يونيو الماضي.

وقال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن كل المطاعم السياحية العاملة حاليا تتعرض لخسائر ضخمة بسبب قلة نسبة استقبال الزبائن حاليا والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية للمطعم وهو ما يجعلها تحقق خسائر كبيرة، حيث إن الدخل الوارد منها لا يفي بدفع رواتب العاملين أو التكلفة الإجمالية للتشغيل.

وكشف تقرير صادر الشهر الماضي عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن لجنة المتابعة بالغرفة أكدت التزام جميع المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بتنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن فريق عمل من قبل الغرفة والمكلفين من اللجنة يقوم بالمرور الدوري على العديد من المنشآت السياحية لتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، ومتابعة تطبيقهم لهذه الإجراءات، وتبين التزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية بهذه الإجراءات.