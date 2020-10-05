5 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء عند استخدام غسالة الأطباق.. اعرفها

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 5 خطوات، يجب أن تتبعها ربة المنزل لاستهلاك كهرباء أقل عند استخدام غسالة الأطباق.

الخطوات:

- اشترى غسالة الأطباق عالية الكفاءة عليها الملصق AAA.

- اختيار دورة التشغيل المناسبة من أجل غسل الأواني والصحون.

- يفضل غسل الصحون على درجة حرارة 40 درجة مئوية، وتجنب استخدام درجة حرارة عالية.

- الحرص على الانتظار حتى تنتهي عملية غسل الصحون، بالإضافة إلى تجنب زيادة الحمل على الغسالة وتكديس الأطباق بداخلها، حتى لا تضطر لإعادة غسل الأطباق مرة أخرى وهذا يؤدي إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

- تفعيل مفتاح توفير الطاقة الموجود بكل غسالة اطباق، فهذا سيجبرها علي التوقف عن العمل تمامًا قبل أن تبدأ مرحلة التجفيف التي تستهلك الكثير من الكهرباء.

خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد

والاستخدام الامثل لموارد الطاقة الكهربائية وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التي تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الافراد أو إنتاجيتهم، واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الاحمال غير الضرورية

يتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة، والتي تستغرق فقط عددا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تمّ تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.