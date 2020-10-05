الكهرباء: 28500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن اقصى حمل متوقع للشبكة مساء اليوم 28500"ميجا وات"، وأن إجمالي الطاقة الكهربائية 603.80 "ج و س"، والفارق بين المتوقع والمتاح وصل إلى نحو 14800.

وأشار الجهاز إلى أن أقصى حمل للشبكة أمس كان 28300 ميجا وات، وأدنى حمل كان 21130 ميجا وات.

خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد

أوضح الجهاز أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، عبارة عن مجموعة من الإجراءات أو التقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الافراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر مايعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددًا محدودًا من الساعات خلال فصل الصيف، لذلك من الضروري تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة، بالإضافة إلى اتباع الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.

مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهى بنهاية شهر أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تمّ تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وتلقت المنصة الإلكترونية أكثر من 750 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ 1.8 مليون وحدة، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.