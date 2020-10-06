خطوات إجراء فحص سرطان الثدي من مبادرة 100 مليون صحة بالمجان

الشهر الوردي.. هو شهر أكتوبر الذي خصصته منظمة الصحة العالمية سنويًا للتوعية بأهمية الفحص الدوري لدي السيدات للكشف المبكر عن الأورام الثدية المعروفة باسم سرطان الثدي، حتى ترتفع نسبة الشفاء، خاصة أن نسبة الإصابة تعادل امرأة كل 8 سيدات في العمل.

وتم تحديد اللون الوردي نظرًا لارتباطه بالسيدات والمرأة على وجه الخصوص، وتؤكد منظمة الصحة أن الفحص المبكر هو أحد أهم وسائل علاج سرطان الثدي، حيث يمكن اتخاذ خيارات علاجية أقل وطأة، وتقلل من التكلفة المادية لعلاج المريض على الدولة.

وقد بدأت الحكومة المصرية بالإعلان عن مبادرة 100 مليون صحة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، التي تهدف لفحص السيدات من الأمراض الغير سارية، وسرطان الثدي.

تستعرض "الوطن" خطوات يمكن للسيدات اتباعها فحص سرطان الثدي من مبادرة 100 مليون صحة بالمجان.

خطوات فحص سرطان الثدي من المبادرة

ووفقًا لوزارة الصحة فأن فحص سرطان الثدي للسيدات، من خلال خطوات بسيطة وهي ...

وتكمن الخطوات من خلال معرفة أماكن الوحدات الصحية الأقرب لكل سيدة منتفعة من خلال موقع 100 مليون صحة او تطبيق صحة مصر، أو من خلال الدخول هنــــــا.

ثم يجب على المرأة التوجه إلي المركز في الأوقات المحددة، وسيتم إجراء فحص مبدئي.

في حالة وجود احتمال الإصابة بسرطان الثدي، فأن آليات الكشف تتضمن فحص إكلينيكى وسحب عينات من الثدى وعمل الأشعة اللازمة، وإرسال العينات للمعامل لإجراء التحليل اللازم، وبعدها تحديد خطة العلاج وهي تتم بشكل مجاني.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإدراج مبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث سيتم الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات فى إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.