فاطمة ناعوت تعترض على تجسيد حسن يوسف لشخصية البابا شنودة

اعترضت الكاتبة فاطمة ناعوت على تجسيد الفنان حسن يوسف شخصية قداسة البابا شنودة.

وكتبت ناعوت عبر تويتر: "عمل فيلم عن تاريخ البابا العظيم خبر مبهج، وإن كنتُ أفضل أن يجسّد شخصية (قداسة البابا شنودة) فنان بحجم (ماجد الكدواني) أو (يحيى الفخراني)، مع احترامي لتاريخ الفنان حسن يوسف".

وكان الفنان حسن يوسف أكد أنه يرحب جدا بتجسيد شخصية البابا شنودة، لأنه رجل له قيمة وقامة كبيرين.

وقال يوسف لـ"الوطن": "خبر تجسيدي لشخصية البابا شنودة قديم جدا، ولا أعلم من أثاره مرة أخرى هذه الأيام، هل هناك فتنة طائفية مثلا؟".

وأضاف "يوسف"، بعد تجسيدي لشخصية الشيخ الشعراوي في إمام الدعاة، كان وقتها من ضمن الأسئلة التي وجهت لي في الإعلام، هل لو عرض عليك دور البابا شنودة ستقبل؟ وكان ردي "طبعا البابا شنودة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة جدا"، وهو من قال: "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن عاش فينا".

وواصل يوسف: بالتأكيد أنا كفنان لي الشرف أن أجسد هذه الشخصية العظيمة، لكن لي وجهة نظر، أعتقد أنه لو تم تجسيد الشخصية ممثل قبطي، سيعطي أحاسيس أكثر وأفضل مني، لأنه سيكون ملما بجميع الجوانب، سواء الدينية أو الإنسانية.

يذكر أن الفنان حسن يوسف، جسد شخصية الشيخ الشعراوي بالمسلسل الديني "إمام الدعاة"، الذي يتناول حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وتناول المسلسل انتشار صيت الشيخ في العالم كداعية إسلامي من خلال خواطره في تفسير القرآن الكريم ثم توليه وزارة الأوقاف، كما يتعرض المسلسل للمحات من حياته الشخصية مع زوجته وأبنائه، ومواقفه اﻹنسانية والحياتية.

مسلسل "إمام الدعاة" من إنتاج مدينة الإنتاج الإعلامي عام 2003، التي منحت حق تنفيذ الإنتاج لمطيع زايد، وهو من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، و بطولة الفنان حسن يوسف وسوسن بدر وحمدي أحمد وسميره عبد العزيز، وجمال اسماعيل وحسن مصطفى وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج.