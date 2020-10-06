لأول مرة.. "الصحة" تسجل أقل عدد إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

يعتبر اليوم، هو أول يوم تسجل وزارة الصحة والسكان، أقل عدد في الاصابات والوفيات منذ قرابة 7 أشهر.

وقال "مجاهد"، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و5990 حالة وفاة.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم الإثنين، مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار متابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة بدأت جولتها بتفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية المتواجد داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث تفقدت العيادات الخارجة وغرف المرضى ووحدات الرعاية المركزة، للاطمئنان على جاهزيتها، مشيرًا إلى أن الوزيرة حرصت على مراجعة دورة المريض داخل المركز لضمان تقديم أفضل خدمة طبية بكل سهولة ويسر، لافتًا إلى أن المركز يضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و ٤ غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية.

وأضاف"مجاهد" أن الوزيرة تفقدت صيدلية المركز وغرف الغسيل الكلوي للاطمئنان على جاهزيتها من حيث المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لبدء التشغيل، وفقًا لمعايير الجودة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما تفقدت أماكن انتظار المرضى بالمركز، وأشادت بالتجهيزات وطريقة تنسيقها مما ييسر على المرضى