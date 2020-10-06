تاج الدين عن توقعات إصابة 10% من سكان العالم بكورونا: أمر غير مستغرب

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على إعلان منظمة الصحة العالمية احتمالية إصابة نحو 10% من سكان العالم بالكورونا وليس 35 مليون كما هو معلن، بأنه لا يستغرب هذا التصريح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc".

وأضاف "تاج الدين"، أن عدم استغرابه من هذا الأمر يعود إلى سبب علمي دقيق وهذا ينطبق على كثير من الأمراض وليس فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فقط متابعا عندما يكون هناك فيروس أو ميكروب أو بكتيريا فإن هناك فرق بين الإصابة والعدوى، كما أن محاربة انتشار كورونا تعتمد على شقين الأول خاص بالإجراءات المتخذة للحد من التعاملات والإغلاق في بعض الأحيان والثاني خاص باستجابة المواطنين لهذه التعليمات.

وألمح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفيروس معدي والإجراءات الاحترازية هدفها الحد من انتشار العدوى والدولة ووسائل الإعلام تقوم بدور كبير جدا كما أن الدولة تجهز نفسها تعد المعدات والمستلزمات الطبية كنوع من الاحتياطي الاستراتيجي وتضع خطتها للتعامل حال ظهور حالات وأي احتمالية واردة مع هذا الفيروس، مؤكدا أن مصر تتابع بدقة ما يحدث في العالم على مدار الساعة للوقوف على أخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تقديمها لائحة بأسماء خبراء دوليين للمشاركة فى بعثة دولية إلى الصين للتحقيق بمنشأ فيروس كورونا، وقدرت المنظمة إصابة 10% من سكان العالم بالفيروس التاجى، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.