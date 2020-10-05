"تجارة الإسكندرية" تنظم مؤتمرا عن التحول الرقمي بحضور مستشار الرئيس

تنظم كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، مؤتمرها العلمي الثامن عشر عن التحول الرقمي، السبت المقبل، وذلك عبر منصة "زووم" على مدار يومين.

يقام المؤتمر تحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هشام جابر القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وبرئاسة الدكتور محمد عبد العظيم القائم بأعمال عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء الغرباوي وكيل كلية التجارة ومقرر المؤتمر، إن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من الخبراء والباحثين المصريين والعرب وقيادات القطاع الخاص، فضلاً عن الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي.

يناقش المؤتمر على مدار يومين تفعيل آليات التحول الرقمي على مختلف المستويات الحكومية وأجهزة الدولة والجامعات والمؤسسات الاقتصادية، والاقتصاد الرقمي، وموازنة الدولة بالإضافة إلى تقييم فاعلية الخدمات الحكومية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات.

تشمل فعاليات المؤتمر دور التحول الرقمي في خدمة مشروعات ريادة الأعمال والتكنولوجيات الناشئة وتطبيقاتها، والتحول الرقمي في قطاعي المال والأعمال ومجال النقل الدولي واللوجيستيات.

ويتناول المؤتمر الاتجاهات العالمية الجديدة والتي تتبناها الدولة والعالم، للارتقاء بالخدمات الحكومية للمواطنين من خلال مبادرة التحول الرقمي، والتي تتبناها رئاسة الجمهورية. ​