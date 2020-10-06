"الإفتاء": الكلاب ليست محلا للتحقير وتربيتها جائزة

قال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيمة الكبرى في ديننا الحنيف هي الرحمة وأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ".

وأضاف خلال لقاء عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "cbc" أن الرحمة تكون بالإنسان وتنطلق للأكوان، مشيرًا إلى أن الكلب جزء من الحياة وأنه ليس محلا للتحقير، مؤكدًا أنهم تعلموا أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه.

وأشار لضرورة الكلب في شؤون كثيرة في العصر الحديث وفي أغراض الأمن والحماية، مشددًا على أن الشرع لا يمنع تربية الكلاب، مؤكدًا أنه يستخدم في أغراض الأمن والحراسة وغيرها.

وتحدث عمران عن قضية تجديد الخطاب الديني، مشيرًا إلى أنها تنظر للواقع وما تقتضيه الحياة، لافتًا إلى أنهم أمام وظيفة أن يعيشوا الحياة.

وأكد عمران أن تعطر المرأة في إطار القيم الإنسانية بين الحرص على النظافة والتجمل من ناحية وعدم الإثارة ولفت الأنظار من ناحية أخرى.