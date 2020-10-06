رواد التواصل يرشحون الكدواني لدور البابا شنودة

تداول رواد السوشيال ميديا خبر تجسيد الفنان حسن يوسف لدور قداسة البابا شنودة، ورغم تصريح حسن يوسف لـ"الوطن"، أنه شرف له تجسيد شخصية عظيمة مثل قداسة البابا شنودة ولكن يرى أنسب من يجسدها ممثل مسيحي.

رواد السوشيال ميديا ما زالوا في جدال حول من أحق بتجسيد شخصية البابا شنودة، فقد اعترض البعض بسبب تجسيد الفنان حسن يوسف لشخصية الشعراوي والتي ما زالت مرتبطة بأذهان الجمهور، واختار البعض الآخر ماجد الكدواني أن يكون هو أنسب من يقدم الشخصية بسبب إلمامه بالدين المسيحي.

وقال أحد الرواد: "أفضل ماجد الكدواني لأنه ملم أكتر بتفاصيل المسيحية والرهبان وأكيد إحساسه باللي هيقوله ويمثله هيكون أعلى بمراحل من حسن يوسف لأنه هيردد كلام بلا إيمان فطبعا بلا إحساس".

وقال آخر "فعلا مع احترامي لحسن يوسف وبحبه جدا بس فعلا ماجد أو أستاذ يحيى الفخراني، وبعدين حسن يوسف كان أكثر من رائع في دور فضيلة الشيخ متولي الشعراوي وعالق في أذهاننا".

وجاء تعليق آخر "مع احترامي وتقديري للفنان حسن يوسف ولكن لا يستطيع أداء دور العظيم في البطاركة المتنيح، قداسة البابا شنودة الثالث لازم يكون فنان مسيحي مقتدر لأنه في حاجات كثير من الكتاب والطقوس لا يعرفها الفنان حسن يوسف وبذلك يكون عمل فاشل".

وقال آخر "مع احترامى للفنان حسن يوسف الذى أبهجنا وأسعدنا فى الستينيات بأفلامه الخفيفة لكن أنا أرى أنه ليس الممثل المناسب لأداء هذا الدور".

وأضاف آخر "مش خبر مبهج ولا حاجة أنا مش متخيلة حسن يوسف في الدور لكن فى حاجات لازم تطلع من القلب كلمة أو آية أو لحن قبطى ومفتكرش ان حد غير مسيحى يعرف يتقنها أنا شايفة ماجد الكدوانى أصلح للدور".

وكانت الكاتبة فاطمة ناعوت اعترضت عبر حسابها على فيسبوك، على تجسيد الفنان حسن يوسف الدور، وجاءت التعليقات في صفحتها ما بين يحيى الفخراني وماجد الكدواني.

وأكد الفنان حسن يوسف، أنه يرحب جدا بتجسيد شخصية البابا شنودة، لأنه رجل له قيمة وقامة كبيرين.

وقال يوسف لـ"الوطن"، خبر تجسيدي لشخصية البابا شنودة قديم جدا، ولا أعلم من أثاره مرة أخرى هذه الأيام، هل هناك فتنة طائفية مثلا؟.

وأضاف "يوسف"، بعد تجسيدي لشخصية الشيخ الشعراوي في إمام الدعاة، كان وقتها من ضمن الأسئلة التي وجهت لي في الإعلام، هل لو عرض عليك دور البابا شنودة ستقبل؟ وكان ردي "طبعا البابا شنودة رجل ذو قيمة وقامة كبيرة جدا"، وهو من قال: "مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن عاش فينا".

وواصل يوسف: بالتأكيد أنا كفنان لي الشرف أن أجسد هذه الشخصية العظيمة، لكن لي وجهة نظر، أعتقد أنه لو تم تجسيد الشخصية ممثل قبطي، سيعطي أحاسيس أكثر وأفضل مني، لأنه سيكون ملما بجميع الجوانب، سواء الدينية أو الإنسانية.