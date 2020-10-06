ترامب يخلع الكمامة في البيت الأبيض رغم أنه "مازال معديا"

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا عقب مغادرته المستشفى العسكري، عائدًا إلى البيت الأبيض، عقب تعافيه من فيروس كورونا، بعدما ظهر داخل البيت الأبيض بدون كمامة طبية.

عند هبوطه في البيت الأبيض على متن طائرته "مارين ون" ، صعد ترامب بحذر إلى درجات الرواق الجنوبي، وأزال قناعه معلنًا "أشعر أنني بحالة جيدة"، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

ووجه ترامب إبهامًا مزدوجًا إلى المروحية المغادرة من شرفة الرواق ، حيث قام مساعدوه بترتيب الأعلام الأمريكية بمناسبة غروب الشمس، ودخل البيت الأبيض، حيث كان مساعدوه يتجولون حول الغرفة الزرقاء ، دون ارتداء غطاء للوجه.

وجاء ظهور ترامب داخل البيت الأبيض بدون كمامة، رغم أن طبيبه قائد البحرية شون كونلي ، قال في وقت سابق يوم الاثنين إن الرئيس لا يزال "مُعديًا" ولن يكون "خارج الحجر" بالكامل لمدة أسبوع آخر.

وأشار الطبيب إلى أن ترامب قد استوفى أو تجاوز معايير الخروج من المستشفى، لذا فإنه سيستكمل فترة العزل داخل البيت الأبيض.

وكان ترامب قد أدلى برسالته عقب وصوله البيت الأبيض قائلًا إنه يجب على الأمة ألا تخشى الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكي.

وقال الدكتور ديفيد نيس من المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ عن تعليق ترامب الذي لا يخشى شيئًا: "علينا أن نكون واقعيين في هذا: كورونا هو تهديد كامل للسكان الأمريكيين".