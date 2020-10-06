عاجل.. ترامب يصل البيت الأبيض عقب تعافيه من كورونا

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدما غادر مستشفى وولتر ريد العسكري عقب تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وغادر ترامب بوابة المستشفى مرتديا الكمامة الطبية، قبل أن يسر بضع خطوات رفع بعدها إبهامه بعلامة النصر، ثم استقل سيارة سوداء أقلته إلى طوافة "مارين وان" الرئاسية التي اتجهت به نحو البيت الأبيض، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وأعلن ترامب استئنافه لحملته الانتخابية قريبا حد قوله، حيث اضطر لتعليقها بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر عقب خروجه من المستشفى: "سأعود إلى مسار الحملة قريباً، وسائل الإعلام المضللة لا تنقل إلا استطلاعات الرأي المزورة".