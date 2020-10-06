"الأوقاف": الوزارة تحقق إيرادات 10.7 مليون جنيه في اليوم الواحد

قال جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن أرباح الوزارة تأتي من المحفظة المالية التي تديرها الوزارة ممثلة في إيجارات واستحقاقات لدى الهيئة من المنتفعين في مال الوقف من مساكن وأراضٍ.

وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث" أن الوزارة استطاعت تحقيق أرباح تقدر 314 مليون جنيه خلال 3 أشهر وحققت الوزارة في اليوم 10 ملايين جنيه و700 ألف جنيه.

وذكر وكيل وزارة الأوقاف، أن أرباح الوزارة كانت في عام 2013 وصلت 90 مليون جنيه ولكن مع تولي محمد مختار جمعة وزيرا للأوقاف عمل على تعديل الخطة السوقية للوقف من محلات مؤجرة وأراضٍ مستأجرة زراعية لتوائم الأسعار الحالية.

وألمح طايع إلى أن تعديل قانون إيجارات الأراضي والمساكن التابعة لوزارة الأوقاف يحتاج إلى موافقة من مجلس النواب المقبل خاصة أن هناك فيلا وعقارات تابعة للوزارة إيجارات تصل إلى أقل من 10 جنيهات وهو حتى لا يساوي تكاليف الصيانة مستشهدا بفيلا تابعة للوزارة في منطقة كفر الشيخ مساحتها 350 فدانا وإيجارها الشهر 8.5 جنيه وهناك عقار في رمسيس إيجاره في العام ألف جنيه فقط.