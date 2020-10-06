حسن يوسف: أفضل الاستعانة بأجنبي لكتابة سيناريو مسلسل البابا شنودة

أكد الفنان حسن يوسف، أنه بعد نجاح مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد فيه دور الشيخ محمد متولي الشعراوي عام 2003 سأله أحد الصحفيين عن إمكانية تقديم شخصية بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية البابا شنودة الثالث، مشيرًا إلى أنه أعلن موافقته على هذا الأمر.

وأضاف "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأمر كان مجرد كلام، مؤكدًا أنه يحب البابا شنودة صاحب مقولة "مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه".

وتابع: "البابا كان صديق مقرب جدا للشعراوي وكانوا يتنافسون في كتابة الشعر المرتجل".

وأشار يوسف إلى أنه يفضل أن يكتب قصة السيناريو كاتب أجنبي حتى لا يتم "سلق" السيناريو على حد وصفه، خاصة أن هذا المسلسل يهم مسيحيي مصر والعالم وسيتابعه أيضا المسلمون، مؤكدا أن القيادي القبطي هاني عزيز كان شاهدا على استعداد يوسف لتقديم شخصية البابا.