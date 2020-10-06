جاكوار تعلن عن الفيس ليفت لـXF بعد 5 سنوات من إصدار الجيل الثاني

بعد مرور 5 سنوات من إطلاق الجيل الثانى من السيدان متوسطة الحجم الفاخرة من جاكوار "XF" فى 2015، أعلنت اليوم عن الفيس ليفت موديل 2021 عبر منصتها الالكترونية.

أعلنت جاكوار عن الفيس ليفت الجديدة بتحديثات دقيقة من الخارج تتمثل فى إعادة تصميم بسيط من الداخل للمصابيح الأمامية وأصبحت تعمل بالكامل LED وتغيير بسيط فى تصميم الشبك الأمامى، أما من الخلف فتغير مشتت الهواء والاكصدام الخلفى.

والتحديثات الكبيرة والملحوظة من النظرة الأولى فى الداخل، حيث حدثت جاكوار الداخلية بأحدث تكنولوجيا حتى الآن وحدثت الشاشات والكاميرات لكى تصبح بجودة أعلى من النسخة الحالية.

تعمل XF فيس ليفت 2021 الجديدة بمحرك 2 لتر مكون من 4 أسطوانات وتأتى بنسختين، الأولى دفع خلفى بقوة 248 حصانا وتتسارع من 0: 100 كم في 6.5 ثانية، أما النسخة الثانية فهي دفع رباعي نفس المحرك ولكن بقوة 296 حصانا وتتسارع من 0: 100كم فى 5.8 ثانية.