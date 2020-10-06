فرحتان للمصريين.. انخفاض إصابات كورونا وإعلان بداية التجارب السريرية على اللقاح

تلقى المصريون خبرين سارين يوم الاثنين الماضي، فيما يتعلق بمستجدات الأحداث المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في مصر، جاءتا مطمئنتين لما هو مقبل، خاصة وسط التخوف من موجة ثانية مع قدوم الشتاء.

انخفاض في أعداد مصابي فيروس كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى اليوم.

وتعد تلك هي المحصلة الأقل التي تسجلها وزارة الصحة من حيث العدد اليومي لمصابين بكورونا، منذ 7 أشهر كاملة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

بداية التجارب السريرية على لقاح كورونا المصري 20 أكتوبر

أعلن الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المصري ستتم في 20 أكتوبر الحالي، لافتًا إلى أنه جرى إعادة بعض الخطوات البحثية للتأكد من سلامة المنتج النهائي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "الملف اكتمل إلى حد كبير وسنقدم الملف الخاص بالتجارب في نهاية هذا الأسبوع إلى هيئة الدواء، ونجهز المتطوعين، وجهزنا مكان الإقامة والأطقم الطبية التي ستباشر العمل".

وتابع: "درجة سلامة لقاح فيروس كورونا المصري عالية جدًا، وهو لقاح واحد ونتائجه على الحيوان رائعة، ونأمل بشكل كبير أن يستخدم في مصر، ونسبة نجاحه كبيرة للغاية.. إحنا زي الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا بالظبط، ونفس الأجهزة اللي بيشتغلوا بيها إحنا بنشتغل بيه".