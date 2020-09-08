الهلالي يتساءل: نفسي أفهم فكرة البنوك الإسلامية هل نازلة من عند ربنا؟

استنكر الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، وجود ما يسمى بالبنوك الإسلامية.

وقال "الهلالي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "نفسي أفهم فكرة البنوك الإسلامية وهل البنك ده نزل من عند ربنا وهل سيدنا محمد اللي عمله وسيدنا جبريل نزل على سيدنا محمد وقاله اعمل بنك إسلامي عشان أحط فلوسي في البنك ده وأقابل ربنا وانا مطمن ولما يسألني فلوسك فين أقوله بنك إسلامي يا رب".

وانتقد الهلالي اعتبار البعض لفكرة البنوك الإسلامية رغم أنها اختراع الحاضر مضيفًا: "نفسي أفهم يعني إيه إسلامية".

وتابع: "لفظ إسلامي لو إحنا نريد بيه إنه في سلام وعندي سلام وأبوحنيفة قال كل إنسان يعيش في ديار وهو آمن فيها ولا يتعرض للاضطهاد بسبب الدين اللي اختاره فهي دي ديار إسلام".