الهلالي: يمكننا تحويل المنازل لمساجد.. والنزول للصلاة يلزمه عدم الخوف

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنّ النزول لصلاة الجمعة وصلاة الجماعة يلزمه عدم الخوف.

وأضاف الهلالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أنّ مسألة عدم الخوف أمر نسبي، موضحا أنّ الإنسان غال جدًا على الله، وأنّ الدين جاء لخدمة الإنسان، وأنّ الله جعل الأرض مسجدًا وطهورًا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنّه يمكن للإنسان أن يحول بيته إلى مسجد ويتعبد فيه كأنه مسجدا بالضبط، مؤكدًا أنّه روي عن النبي أنّه صلى الجمعة في غير المسجد.

وأوضح الهلالي أنّ أبوحنيفة النعمان كان يخطب الجمعة جملة أو جملتين فقط، ولم يخطب الجمعة نصف ساعة كما يفعل البعض.