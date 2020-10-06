الهلالي: "تناكحوا تناسلوا" حديث مرسل.. واللي رواه تابعي مش صحابي

كشف الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، عن صحة حديث "تناكحوا تناسلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة".

وقال الهلالي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنّ هذا الحديث لم يرد في أي من كتب الأحاديث المتخصصة، لكن ورد في مصنف عبدالرزاق الصنعاني والذي توفي عام 211 هجرية.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنّ راوي الحديث هو سعيد ابن أبي هلال، الذي ولد في مصر عام 70 هجرية، بينما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم عام 11 هجرية، موضحا أنّ أبي هلال كان تابعيًا ولم يكن صحابيًا وبالتالي فالحديث يسمى حديث مرسل.

وتساءل الهلالي عن مدى تباهي النبي بالعاطلين والخونة والمرجفين، أم يتباهى بالمعمرين: "يبقى انا أخلف 20 ولا 30 وأروح للشيخ في الجامع اللي قالي الحديث ده وأقوله لو سمحت أنا خلفت اصرف انت"، مضيفا: "بطالب كل من أنجب لسماعه لهذا الحديث أن يذهب للإمام ويطلب منه الدعم المادي ومصاريف المدارس ومصاريف العلاج".