أمين صندوق الأطباء: اتخذنا 7 إجراءات لدعم أسر شهداء كورونا من أعضائنا

أعلن الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين الصندوق المساعد لاتحاد المهن الطبية، أن دور النقابة لدعم الأطباء أبطال المعركة مع فيروس كورونا، مستمر، داعيا إلى إنشاء صندوق لجمع التبرعات من جميع الفئات وليس الأطباء فقط لدعم أسر الشهداء من أطباء كورونا.

وكشف القاضي في تصريحات لـ"الوطن"، عن عدد من الإجراءات لدعم الأطباء، منها توفير المعلومات وكيفية حماية أنفسهم من خلال برامج ودورات التوعية، مشيرًا إلى محاولة توفير المستلزمات والواقيات وتوزيعها على جميع النقابات الفرعية.

وأكد أنه التنسيق مع الدولة والمطالبة وتم زيادة بدل المهن وإنشاء صندوق المخاطر، مضيفا: "وإن كنا نأمل في استكمال المفاوضات للزيادة المرجوة التي تتناسب مع تضحيات الأطباء"، بالإضافة إلى دعم المصابين والشهداء ماديا من خلال النقابة والاتحاد.

وأشار إلى أنه طلب اتحاد المهن بإعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك المشروع العلاجي وتم الموافقة عليه، كما وافقت الجمعية الاجتماعية على إنشاء صندوق دعم أسر الشهداء والتنسيق مع الوزارات المختلفة لإعفائهم من خدمات ودفع مثل مصاريف المدارس.

كما أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف إعانة خاصة بالدراسة لأبناء الأعضاء من الأرامل والمُطلقات، بقيمة إجمالية 2000 جنيه، على دفعتين، 1000 جنيه كل 6 أشهر؛ لمن هم ما زالوا في مراحل التعليم سواء الجامعي أو ما قبله، على أن يكون حكوميا فقط سواء مدارس أو جامعات، أما الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على تلك الإعانة، فهي:

1- استمارة (أ / ن) من النقابة.

2- أصل شهادة ميلاد الأبناء.

3- مفردات مرتب العضو + الزوج.

4- شهادة قيد من المدارس أو الجامعات.

5- صورة بطاقة الرقم القومى للعضو.

6- خطاب من البنك برقم حساب للعضو من بنك "مصر – الأهلى – الإسكندرية".