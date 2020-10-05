بالأرقام.. زيادات بدل الأطباء والصيادلة والتمريض: 1225 جنيها لأول فئة

مكسب جديد حصل عليه العاملون بالمهن الطبية "الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي"، مع موافقة مجلس النواب على قانون بدل المهن الطبية يوليو الماضي، وشهد البدل الطبي طفرة وفقا للقانون، حيث وصلت الزيادة إلى 525 جنيها، وبحد أدنى 300 جنيه.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية زيادة بدل المهن الطبية لكل فئة من الفئات الأربع، وذلك كالتالي:

- إجمالي زيادة البدل 525 جنيها ( 1225 بدلا من 700) للأطباء البشريين كفئة أولى.

- إجمالي زيادة البدل 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعى (سيصبح 875 بدلا من 500).

- 340 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين (سيصبح 790 بدلا من 450).

- 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلا من 400)

نقابة الأطباء: نطالب بزيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر

وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن هذه الزيادات أمر إيجابي، لكنها مازالت زيادات طفيفة جدا، موضحا أن النقابة طلبت من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود عند مناقشة مشروع القانون، وكان على رأسها زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى (وليس طبقا لأساس مرتب عام 2015)، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات.

وأضاف الطاهر أن النقابة ستواصل سيرها بهدف الحصول على مكاسب جديدة لأطقم الفريق الطبي لاسيما في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلونها، وكان آخرها دورهم الوطني في مواجهة وباء كورونا.

يشار إلى أن هناك عدة مصادر لتمويل صندوق مخاطر المهن الطبية، كالتالى : 5% من إجمالى بدل المهن الطبية + 5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية والمعامل والمستشفيات الخاصة + 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة + 5% من مكافأة أطباء الإمتياز.