بسبب سوء النظافة وغياب الأطباء.. مجازاة مسئولي مركز طبي بدمياط

تفقدت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، مركز "سعد" الطبي في قرية "الشعراء"، بدائرة مركز دمياط، اليوم السبت، للتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المركز، الذي يُعد بمثابة العيادة الخارجية لمستشفى دمياط العام.

شملت الجولة العيادات الخارجية والصيدلية، للتحقق من الانضباط الإداري للأطباء وطاقم التمريض، حيث أعربت المحاف عن استيائها الشديد بسبب تدني مستوى النظافة، وعدم تواجد الأطباء، ووجهت الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الانضباط بالمركز، ومحاسبة المقصرين، مؤكدةً على العمل وفقاً لخطة محددة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.