اليوم.. بدء صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات شهر أكتوبر، للشريحة الثالثة، البالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف، اليوم الأربعاء، السابع من أكتوبر، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000، والمتخلفين عن الصرف فى الأيام المحددة لهم.

18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثانية للعلاوات الخمس، تُقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه، تكلفة صرف معاشات شهر أكتوبر، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمس.

وأشار رئيس الهيئة، إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي "A.T.M"، مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أنه جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على متابعته اللحظية لغرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر أكتوبر، إضافة لصرف الدفعة الثانية من استحقاق العلاوات الخمس.

أكد اللواء جمال عوض، صرف العلاوات الخمس لـ34 ألف موظف على المعاش، خلال الشهر الحالي، إضافة إلى تعديل معاشاتهم وصرف الدفعة الأولى والثانية من متجمد العلاوات.

يذكر أنّ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أطلقت 3 أنظمة جديدة للمعاشات يتم تطبيقها تدريجيا وعلى مراحل، ويتم الاختيار بينها بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش الفترة المقبلة "جدد"، أو الذين يصرفون معاشهم فعليًا وفقدوا بطاقة صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمها السري.