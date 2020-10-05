التضامن تخطط لتوصيل المعاشات لمن يزيد سنهم عن 80 عاما

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عاما، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موضحة أنّه جرى الاتفاق مع إحدى الشركات، وسيتم تحديد لون لكل فئة عمرية من المسنين من 60 حتى 80 عاما لون، ومن 80 حتى 90 عاما لون آخر.

وأوضحت القباج، أنّ الوزارة أعدت مشروع قانون للمسنين، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب في دورته الجديدة، لافتة إلى أنّ أهم ما يميزه هو إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

تكلفة إضافة 100 جنيه لمستفيدى كرامة من المسنين..48 مليون جنيه

وأضافت الوزيرة، أنّ تكلفة إضافة 100 جنيه للمسنين الذين يتقاضون مساعدات الدعم النقدي كرامة، لشهر أكتوبر تبلغ 48 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتخفيض تعريفة الركوب لوسائل النقل العام ومترو الأنفاق، أكدت القباج أنّ التكلفة تتحملها وزارة التضامن وتدفعها سنويا لوزارة النقل، ويمكن للمسن الحصول على التخفيض بموجب بطاقة الرقم القومي.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية مطلع نوفمبر المقبل

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، جرى مراجعتها من عدة جهات، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء وإصدارها مطلع نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنّ اللائحة ستحدث طفرة للمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدي الفنية، اليوم، لتوفير تمويل المصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ وإيمانا بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري، والسعي إلى الوصول بخدماته لفئات المجتمع كافة.

وفي ذات الإطار، تتواصل الوزارة مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.

كانت وزارة التضامن، أعلنت تحملها المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020- 2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لنحو 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية، التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.