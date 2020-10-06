سائحو الغردقة يشاركون في الاحتفال بذكرى "نصر أكتوبر" برفع علم مصر

شارك عدد من السائحين الأجانب، من مختلف الجنسيات الأجنبية، المصريين، احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، على شواطئ مدينة الغردقة، حاملين أعلام مصر، ويتراقصون على أنغام الأغاني الوطنية.

واحتفل المصريين العاملين في السياحة البحرية، بمدينة الغردقة بمرور الذكرى الـ47، على نصر أكتوبر المجيد، حاملين أعلام مصر، التي زينت المراكب السياحية بشواطئ مدينة الغردقة، بمشاركة عدد من الأجانب من جنسيات أجنبية مختلفة، والذين شاركوا المصريين فرحتهم، راقصين على أنغام الموسيقى والأغاني الوطنية، في بهجة وسعادة، وجو من الفرحة بالانتصار العظيم.

وكشف أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، أن عدد من السائحين الأجانب من جنسيات أوربية، من دول ألمانيا وانجلترا وصربيا وسلوفانيا وأوكرانيا، شاركوا المصريين فرحتهم على متن المراكب السياحية؛ أثناء القيام برحلات بحرية على شواطئ المدينة، موضحا أن عدد من أصحاب المراكب حرصوا على تزيين مراكبهم بالورود و أعلام مصر، وتشغيل الأغاني الوطنية، وعندما عرف السائحين السبب، تفاعلوا مع الفرحة، وشاركوا في الاحتفال.

وعبر "آدم"، 7 سنوات، الطفل المصري، الذي يحمل الجنسية السلوفانيا أيضا، عن سعادته بمشاهدته احتفال فرحة ذكرى نصر أكتوبر، وهو حامل علم مصر، والتي يعشقها ولا يستطيع البعد عنها، قائلا: "ارتديت ملابسي بألوان تحمل علم مصر الأحمر والأبيض والأسود حبا في البلد".

وأشار نبيل حسين، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن توافد عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على فنادق الغردقة، انعش القطاع السياحي، وخاصة السياحة البحرية، وسياحة الغطس بشواطئ الغردقة، والتي تمثل عامل جذب للسائح الأجنبي لما تملكه من مقومات طبيعية، من جو رائع و شواطئ غلابة وأعماق تحوي شعب مرجانية فريدة.

وأوضح "حسين" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن الغردقة شهدت تنوعا في الأسواق السياحية، التي استأنفت رحلاتها للبحر الأحمر، فور فتح حركة الطيران الخارجية، عقب جائحة كورونا، من عدة دول أجنبية، من دول أوكرانيا، وبيلاروسيا، وسويسرا، والمجر، وصربيا، ومقدونيا، ومولدفا، ورومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وفرنسا، والتشيك، لافتا إلى أن مصر كانت من أول 10 دول في العالم فتحت مجالها الجوى أمام السائحين والوافدين لزيارة مقاصدها السياحية؛ مطلع يوليو الماضي، مؤكدا على إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها القاهرة.