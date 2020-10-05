أسقف البحر الأحمر يُكرّم "الوطن" لدورها في نشر الوعي ومواجهة الشائعات

كرّم الأنبا إيلاريون، أسقف مطرانية البحر الأحمر، جريدة "الوطن" اليوم، في حضور قيادات الكنيسة، لإسهامها في نشر الوعي، ومحاربة الشائعات التي تزعزع أمن البلاد، مقدمًا الشكر للأستاذ محمود مسلم رئيس التحرير على مجهودات الجريدة ودورها الإعلامي.

وتسلم "شاذلى عبد الراضي" مدير مكتب جريدة الوطن بالبحر الأحمر، درع المطرانية من الأنبا إيلاريون، أسقف مطرانية البحر الأحمر في حضور قيادات الكنيسة، وعلى رأسهم القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة بالكنيسة.

وأشار الأنبا ايلاريون، إلى أن جريدة "الوطن" من الصحف التي تؤدي دورها تجاه الدولة والمجتمع بكل أمانة، وتحارب الشائعات، مشددًا علي دورها الكبير في الحفاظ علي أمن واستقرار البلاد.

وكشف القمص مينا عزيز، مسئول العلاقات العامة لمطرانية البحر الأحمر، أن الأنبا إيلاريون، متابع جيد لكل وسائل الإعلام ويحافظ بشكل جيد علي الدور المجتمعي بكل مؤسسات الدولة ليؤكد أن مصر لا فرق فيها بين مسلم ومسيحي.