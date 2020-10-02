بمشاركة الأجانب.. أهالي الغردقة يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر

شارك عدد من السياح الأجانب، أهالي الغردقة في الاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر المجيد، اليوم، بالميادين الرئيسية في المدينة، حاملين الأعلام وسط إذاعة الأغاني الوطنية عبر مكبرات الصوت.

بدأت الاحتفالات بمسيرة للسيارات من ميدان عبد المنعم رياض، مرورًا بوسط مدينة الغردقة وحتى ميدان "المحمدي حويدق" بالممشى السياحي، بمشاركة مختلف فئات المجتمع، والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.

وتوافد المحتفلون على الميادين الرئيسية والممشى السياحي، حاملين أعلام مصر، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسط هتافات "تحيا مصر"، وتراقص السياح الأجانب على أنغام الأغاني الوطنية وسط حالة من البهجة سرت بين الجميع.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها في الميادين والشوارع لتأمين المشاركين في الاحتفالات عبر نشر الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة تزامنًا كع انتشار رجال المرور لتسيير حركة السيارات.