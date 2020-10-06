6 خطوات لتقوية مناعة الأطفال ضد كورونا قبل عودة الدراسة

أيام قليلة تفصلنا عن عودة الطلاب للعام الدراسي الجديد، الذي يشهد مشاهد جديدة مختلفة لم يعتدها الطلاب، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ولضمان عودة آمنة للطلاب، تستعرض السطور التالية، الإرشادات التي حددتها وزارة الصحة، لتقوية مناعة الطلاب للوقاية من فيروس كورونا.

1. الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة خاصة التى تحتوي على مضادات الأكسدة، والفيتامينات، ويتزامن عودة الطلاب مع فصل الشتاء الذى يكثر فيه الفاكهة التى تقوي جهاز المناعة، مثل البرتقال والجوافة الغنية بفيتامين C المعروف بتقوية الجهاز المناعي.

2. يجب أن يتناول الطفل عسل النحل، فهو مضاد حيوي ومن أفضل أنواع الأطعمة التي تستخدم لتقوية مناعة الطفل.

3. تناول المشروبات التي تقوي المناعة، كالزنجبيل والينسون وعصير الليمون والقرفة مع اللبن.

4. الاهتمام بأخذ قسط كاف من النوم ويفضل أن يكون من 8 إلى 10 ساعات بشكل يومي، ولا بديل عن النوم ليلا، حيث يتم إفراز هرمونات النمو والمناعة.

5. الحرص على توعية الأطفال بالالتزام بالإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس، كغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل باستمرار بعد أي نشاط أو لمس أي سطح، وتعليمهم آداب السعال والعطس.

6. إبعاد الأطفال عن التوتر والضغط النفسي، وهذا يعود لدور أولياء الأمور خاصة في ظل انتشار الفيروس وانتشار مشاعر الخوف والقلق من التعرض للإصابة به، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية والاطلاع بشكل دائم على آخر مستجدات الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّه جرى تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال مجاهد، إنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد أنّ إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، هو 103781 حالة، بينها 97398 حالة تعافت، و5990 حالة وفاة.