"جنوب الوادي" تعتمد قواعد تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

اعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، قواعد تسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2020/ 2021.

وقال رئيس الجامعة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه تقرر قبول كل من سجل على موقع "الزهراء" لإدارة المدن الجامعية، وحقق الشروط المطلوبة سواء للطلبة أو الطالبات، لافتاً إلى أنه بالنسبة للطالبات، يتم تسكين القدامى المقيمات من العام السابق وفق الشروط المقررة.

وتتضمن شروط تسكين الطالبات القدامى الحاصلات على تقدير ممتاز، من جميع الكليات، وتقدير جيد جداً أو جيد بالكليات العملية، وتشمل الطب البيطري والتمريض والطب والهندسة والمعهد الفني للتمريض وطب الفم والأسنان والتربية الرياضية والعلاج الطبيعي والصيدلة والمعهد الفني الصحي والتربية النوعية والزراعة والعلوم، إضافة إلى الشعب العملية فقط بكلية التربية، وهي العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية والجيولوجية.

أما بالنسبة للطالبات الجدد، فيتم تسكين مواليد عام 2003 بالكامل، المسجلين بجميع الكليات، ومواليد النصف الثاني من عام 2002، المسجلين بالكليات العملية فقط.

وفيما يتعلق بشروط تسكين الطلبة الذكور، قال رئيس جامعة جنوب الوادي إنه يتم تسكين الطلبة القدامى المقيمين من العام السابق، وكذلك الطلبة الجدد بنفس الشروط المقررة للطالبات.

وأكد "غرباوي" عدم وجود أي زيادة في رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، نافياً ما تردد بشأن زيادة الرسوم، وأوضح أنه بالنسبة لطريقة دفع رسوم الإقامة بالمدن الجامعية، يمكن لجميع الطلاب المحققين لشروط الإقامة بالمدن الجامعة سابقة الذكر، دفع مبلغ 210 جنيهات، رسوم "أول قسيمة" لمن يرغب في الإقامة من يوم 17 أكتوبر الجاري، أو يتم توريد مبلغ 485 جنيهاً رسوم "أول قسيمة" لمن يرغب في الإقامة من يوم أول نوفمبر المقبل، من خلال جميع قنوات الدفع الإلكتروني، علماً بأن الرسوم الشهرية بعد ذلك تبلغ 350 جنيهاً، تشمل الإقامة بالتغذية، ويتم تسكين الطلاب المسددين رسوم "أول قسيمة" بدءاً من مساء يوم الجمعة 16 أكتوبر.

وفيما يتعلق بنظام الإقامة بالليلة، أوضح رئيس الجامعة أنه يتم تخصيص مبنى معبر الشباب لإقامة الطالبات بقنا، بحيث لا يزيد عدد أيام الإقامة خلال الأسبوع للطالبة الواحدة عن ليلتين، بالنسبة للكليات النظرية، وثلاث ليال للكليات العملية، كما يتم تخصيص مبنى "الكنوز"، الذي يضم عمارتين، لإقامة الطلبة الذكور، بنفس الشروط.

وأكد "غرباوي" أنه نظراً لأن التواجد بالجامعة للكليات النظرية سيكون يومين فقط في الأسبوع، وللكليات العملية ثلاثة أيام، جاء قرار التسكين على النمط المذكور، لافتاً إلى أنه سيتم إتاحة مرحلة ثانية للالتحاق بالمدن الجامعية، بعد شهر من بدء الدراسة.