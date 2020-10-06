"الارتيست" وفرقة الإيقاعات الشرقية بأوبرا الإسكندرية الجمعة المقبلة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة مجدى صابر، حفلا فنيا لعازف الإيقاع العالمي سعيد الارتيست، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أعمال سعيد الارتيست العالمية، ويشارك بالغناء مجموعة متميزة من طلاب مركز تنمية المواهب، بدار الأوبرا المصرية.

ويتهافت أهالي الإسكندرية على حضور حفل الفنان سعيد الارتيست، الذي يدخل البهجة والفرحة دائما على الجمهور السكندري؛ بسبب العزف بالايقاع.

يذكر أن الفنان سعيد الارتست، بدأ مشواره الفني منذ الصغر بمحافظة الإسكندرية، مسقط رأسه، إلى أن أصبح له قاعدة جماهرية عريضة هناك؛ لبراعته وتميزه في العزف الإيقاعي على آلة الطبلة.

وانتقل "الارتيست" إلى القاهرة عام 1980، وأصبح عضوا بارزا في عدد من أشهر وأعرق الفرق الموسيقية والفنية، مثل فرقة "هاني مهنّا، وخالد فؤاد"، والفرقة الماسية، وأوركسترا المايسترو مصطفى ناجي، كما شارك بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي.

وتحيي دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، ومشاركة نجوم الفرقة، والفنانة آيات فاروق، بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل كمال الطويل.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من روائع الموسيقار الراحل، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بأوبريت الجيل الصاعد، أداء فريق كورال فرقة أوبرا الإسكندرية، جويرية حمدى، وياسمين أسامة، ومريم زينة، وجنا إيهاب، وعبد الرازق على، وأحمد شعبان، احتفالا وتزامنا مع ذكرى أكتوبرالمجيدة، بيني وبينك ايه، ابنك يقولك يا بطل أداء الفنان أمير الرفاعي، ليه خلتنى أحبك، بان عليا حبه، أداء الفنانة سارة مجدي، أنت مين، الناس المغرمين، أداء الفنان أحمد رجب، كذلك أغاني طول عمري أحبك واشكيلك، غريبة منسية، أداء الفنانة هبة إسماعيل.