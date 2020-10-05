أبناء العم منافسي الغد في الانتخابات البرلمانية بأسوان

تشهد الدائرة الأولى في محافظة أسوان، ومقرها مدينة أبوسمبل السياحية "قسمي أول وثاني أسوان، ومركز أسوان، ومدينة دراو، ومركز دراو"، منافسة كبيرة بين أبناء القبيلة الواحدة، بل والعائلة أيضا؛ لحصد مقعدين فردي.

بالنسبة للنوبة، يتنافس فيها مرشحون، هم النائب السابق محمد جلال، وكريمة بكار، وهاني يوسف محمد عبدالباسط الصحفي، وقريا عبدون، وأحمد عباس، ووفاء عشري، وحاول مجموعة من قياداتها بأن يجتمع المرشحون، ويتنازل بعضهم لخوض الانتخابات البرلمانية بمرشحين فقط؛ حتى لا تتفتت الأصوات، ويتكرر ما حدث في انتخابات النواب الماضية عام 2015، حينما وزعت الأصوات على أكثر من مرشح، مما جعلهم لا يدخلون جولة الإعادة.

كما أن أبناء الجعافرة في دراو وأسوان ينطبق عليهم ذات الحال؛ فمن المرشحين أيضا، النائب السابق جابر أبو خليل، واللواء أحمد صالح، وأحمد ياسين، بينما في منطقة غرب النيل بدراو، نجد 4 يتنافسون في منطقة واحدة، وهم أنور العمدة حمد، وعبدالعزيز العزايزي، بالإضافة لأبناء العم كمال ومنصور السلواوي، وغيرهم، ما يجعل الكتلة التصويتية لأبناء الجعافرة في الدائرة الأولى تتفتت فيما بينهم.

ويؤدي هذا أيضا، إلى فرصة كبيرة للقبائل التي دفعت بمرشح واحد، مثل بني هلال، التي دفعت بابنها اللواء جودت عبد الجبار، والذى يعد إحدى الأوراق الرابحة، خاصة قبل جولة الإعادة.

وقال المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان، إن المرشحين الذين تقدموا فعليا بأوراق ترشحهم وأعلنت أسماؤهم، مقسمون كالتالي: " أسوان - دراو" 35 مرشحاً يتنافسون على مقعدين، "كوم أمبو" 14 مرشحا يتنافسون على مقعد، "نصر النوبة" 13 مرشحا يتنافسون على مقعد، "إدفو" 28 مرشحاً يتنافسون على مقعد.