"مستقبل وطن": الانتخابات البرلمانية ستشهد حضورا كثيفا من الناخبين

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن عدد المرشحين الذين تقدموا للهيئة الوطنية للانتخابات على المقاعد الفردية هو رقم كبير ووصل لأكثر من 4 آلاف مرشح، وهو ما يدل على وجود عدد كبير من المواطنين يروا في أنفسهم إمكانية تمثيل دوائرهم وخدمة المواطنين.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستشهد منافسة كبيرة على الدوائر الفردية، وسيكون هناك تنافس كبير على المقاعد تحت قبة البرلمان، موضحا أن كل مرشح له أنصار والعملية الانتخابية المقبلة ستكون قوية، وهناك الكثير من الشباب ممن قرروا التقديم على المقاعد الفردية، وهو شيء محمود وجيد لاحتكاكه بالمواطنين وكي يرى العملية الانتخابية خارج السوشيال ميديا وفي صناديق الانتخاب.

وأكد أن الانتخابات المقبلة ستشهد قدرا كبيرا من التنوع الشبابي وبأعمار مختلفة، ما سيعطيها ميزة كبرى عن باقي الانتخابات التي تمت من قبل.