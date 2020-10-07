قبل إصدار لائحته التنفيذية بأيام.. أهم مزايا قانون الجمعيات الأهلية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، أن لائحة قانون الجمعيات الأهلية تم مراجعتها، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء واصدارها خلال أيام، مطلع نوفمبر، مؤكدة أن اللائحة ستحدث طفرة للمجتمع المدنى وتعزيزه ودعمه.

البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية وفقا لمواد القانون

من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه بمجرد إقرار لائحة القانون، سيجري البدء في توفيق أوضاع 57 ألف جمعية أهلية، وفقا لمواد القانون.

وأكد رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية، لـ"الوطن"، أن لائحة القانون شارك في إعدادها أطراف عدة من ضمنهم وزارات التضامن والداخلية والعدل، وتضمنت اللائحة عدة مواد جاء أبرزها كالتالي:

نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي والموقع الإلكتروني

- تنص المادة 28 من قانون الجمعيات الأهلية على التزام الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح بإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية، وعمل موقعها الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر والعلانية، كما تلتزم الجمعية باتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، وأن يكون لديها مدونة سلوك وظيفي، كما تنص المادة 31 من القانون على أنه يجب على الجمعية نشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي والموقع الإلكتروني.

- نص القانون على أن يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية مستوفيا بالمستندات المطلوبة ويكون له الشخصية الإعتبارية، بمجرد الإخطار، كما يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الإشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء.

- الأنشطة المحظورة هي ممارسة أنشطة مخالفة لأغراض الجمعيات التي جرى الإخطار بها، وممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية، إضافة إلى تكوين الجمعيات السرية أو التشكيلات ذات الطابع السري، وأيضا ممارسة الأنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى، بالإضافة إلى الدعوة إلى التمييز بين المواطنين، وأيضا الدعوة إلى تمويل أو دعم الأحزاب أو الحملات الانتخابية، وإبرام أي تعاون مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية.

مزايا قانون الجمعيات الأهلية

وبموجب القانون تحصل الجمعيات والمؤسسات والاتحادات على العديد من المزايا منها:

- الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد.

- الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.

- اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع، بما لا يزيد على 10 % من صافي دخله.

-الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، على ما نستورد من معدات وآلات وسيارات.

- تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلي.

- يهدف تنظيم العمل التطوعي إلى تشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة، واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التى تكفل حماية المتطوعين.

- لا توجد عقوبات سالبة للحريات، وجرى الاكتفاء بالغرامات المالية، وأيضا ممكن أن يكون ذلك مع عقوبات إدارية، مثل حل الجمعية أو حل مجلس الإدارة، ويتم ذلك بحكم قضائي من المحكمة المختصة.

ونص القانون على أن تقضي المحكمة المختصة بالحل بناء على الطلب المقدم من الجهة الإدارية، أو كل ذي صفة، وذلك في الحالات التالية:

-حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية، أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية دون أخذ موافقة الجهة الإدارية.

- ارتكاب مجلس الإدارة مخالفات مالية جسيمة.

- قيام الجمعية بجمع تبرعات دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

- عدم انعقاد الجمعية العمومية عاميين متتاليين لسبب يرجع إلى مجلس الإدارة.

- عدم تمكين الجهة الإدارية لمتابعة أعمال الجمعية.

- إبرام اتفاق وتعاون مع منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة الجهة الإدارية.