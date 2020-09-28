رئيس "الجمعيات الأهلية": نسبة الفقر مرتفعة جدا وتصل لأكثر من 35%

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء، يهدف إلى تقنين أوضاع أصحاب الأملاك، أيًا كان أماكن تواجدها، وتوثيق لممتلاكتهم، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الأسر، يريدون الإقبال على طلب جدية التصالح، لكن ظروفهم المادية لا تسمح، حيث إن نسبة الفقر مرتفعة جدا، تصل إلى أكثر من 35%، متمنيا مساعدة جميع الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف عبدالقوي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الاتحاد العام أرسل خطابات للهيئات الكبرى بتخصيص جزء لصالح الأسر الأكثر احتياجا في دفع جدية التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن هذه المبادرة مستمرة، ونعمل على توسيع القاعدة لتستفيد أكثر القرى احتياجا، موضحًا أن الاتحاد لديه قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجا، حيث أنه تم تحديد 27 ألف أسرة حتى الآن، لافتاً إلى أن هناك العديد من الأسر التي بدأت تسأل عن المساعدة وكيفية تقنين أوضاعها في مخالفات البناء.