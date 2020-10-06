كورونا يجمع الأعداء.. ترامب وروحاني في قبضة الفيروس

ما تفرقه السياسة يوحده كورونا، فالفيروس المثير للجدل منذ اجتياحه دول العالم بداية 2020 بعد اكتشاف أولى الإصابات بمدينة ووهان الصينية، وإرغامه سكان العالم على التباعد منعا للإصابة يُوحد بين أكثر شخصين غريمين على مستوى العالم، ورئيسا أكثر دولتين بينهما مشاحنات واشتباكات سياسية دائمة وهما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس الإيرانى حسن روحانى، وذلك بعد إصابة ترامب بكورونا وإعلان وكالة أنباء فارس احتمالية إصابة روحاني بالفيروس ليصبح عدوا السياسة صديقا في المرض.

فالجمعة الماضية أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وأوضح البيت الأبيض، أن ترامب يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا، وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

فيمال قال طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شون كونالي، أن وضع الرئيس الصحي جيد جدا، "أوصينا بانتقال الرئيس إلى مستشفى "والتر ريد" كإجراء احترازي، منوها بأن ترامب كان يعاني من سعال خفيف"

وفى الوقت الذى تم الإعلان فيه عن خروج الرئيس الأمريكى فيروس كورونا من المستشفى فى ساعة مبكرة صباح اليوم، رغم استمرار إصابته بالفيروس، وإعلان استمرار علاجه بالبيت الأبيض، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، احتمال إصابة الرئيس الإيرانى حسن روحانى بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن روحاني ألغى اجتماعا كان مقررا عقده اليوم.

وغادر الرئيس الأمريكي، المركز الطبي الذي يقع في ولاية ميريلاند، فى ساعة مبكرة صباح اليوم بعد تلقيه الرعاية الصحية لنحو 3 أيام عقب إصابته بالمرض، على أن يستمر علاجه في القسم الطبي بالبيت الأبيض.

وتسجل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إصابات مرتفعة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و457 ألفا و403 حالات، وذلك عقب تسجيل 39 ألفا و557 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 210 آلاف و192 حالة، وذلك عقب تسجيل 460 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت إيران، أمس ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.

وقالت الوزارة، إن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

والولايات المتحدة الأمريكية وإيران بينهما صراع دائم بسبب البرنامج النووى الإيرانى، وتفرض واشنطن بين الحين والآخر عقوبات على طهران ، لكبح جماح النووى الإيرانى

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.