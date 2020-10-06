فيديو.. أديب: ترامب أصيب بـ كورونا بسبب حفل كله بوس وأحضان

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفى لدقائق، من أجل تحية المتواجدين في المنطقة المحيطة به للاطمئنان على صحته.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "الإعلام الأمريكي وخاصة CNN، هزأ الحاج أبو حنان، وقالوا إنها حركة استعراضية".

وأضاف، أن ترامب اعترف أنه تعلم الكثير من التجربة الأخيرة، لكنه نصح الناس بألا يجعلوا المخاوف من فيروس كورونا تسيطر عليهم، مشيرًا إلى أن مؤشرات البورصة ارتفعت وأسعار البلد زادت بسبب الحديث عن خروج ترامب من المستشفى.

وتطرق الإعلامي عمرو أديب إلى الحفل الذي تسبب في إصابة ترامب بالعدوى، قائلًا إنه أقيم يوم السبت قبل الماضي، حيث كان يسمي ترامب قاضية جديدة للمحكمة الفيدرالية: "مفيش حد كان لابس كمامة، وبعد الحفل كانوا كلهم متقاربين، وأحضان وبوس وعدد ضخم، الناس كانت فوق بعضها".

وشدد أديب، على أن تجمعًا واحدًا قد يتحول إلى بؤرة: "الحفلة كلها كانت بوس وأحضان ازيك يا حبيبي، ده عشان الناس اللي عندها شوية أوهام إن كورونا مش هييجي.. لو بتقولوا إحنا واقفين في حتة مفتوحة، ترامب كان واقف في أفتح حتة في العالم، كل الموجودين جالهم كورونا، اللي عملوه ده إهمال غير طبيعي".

وأوضح: "العيب في ترامب، لأنه قلل من قيمة الكمامة والوباء، لكن منظمة الصحة العالمية قالت إن 10% من تعداد الكرة الأرضية أصيبوا بالمرض، وهذا يعني أن 90% من سكان الأرض لم يصابوا بالمرض وأنهم قد يصابوا به".