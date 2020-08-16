ننشر المكونات الإدارية لدوائر القوائم الانتخابية لمجلس النواب

تنشر "الوطن "تفاصيل الدوائر الانتخابية المخصصة للقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة وعددها أربعة دوائر ،والمخصص لها (284) مقعداً .

وشملت دائرة قطاع القاهرة وحنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعدا وشملت "القاهرة بنحو 31 مقعدا ،والقليوبية ب "14 مقعدا ، الدقهلية ب17 مقعدا والمنوفية ب13 مقعدا ،والغربية ب16 مقعدا وكفر الشيخ ب9 مقاعد ".دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد وشملت "الجيزة 23 مقعد ،الفيوم ب9 مقاعد ،بنى سويف 8 مقاعد ،المنيا ب14 مقعد ،أسيوط ب11 مقعد والوادى الجديد ب2،وسوهاج ب 13 مقعد ،وقنا ب 9 مقاعد ،الآقصر ب4 مقاعد ،وأسوان ب4 مقاعد ،البحر الآحمر ب3 مقاعد .دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية ،وعددها 42 مقعدا وشملت "الشرقية ب21 مقعدا ،ودمياط ب6 مقاعد ،بورسعيد بمقعدين ،والإسماعيلية ب4 مقاعد ،والسويس بمقعدين وشمال سيناء ب5 مقاعد وجنوب سيناء بمقعدين .

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعد،وشملت "لإسكندرية ب17 مقعد ،البحيرة ب20 مقعد ،مطروح ب4 مقاعد

وينص لقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية ، بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.